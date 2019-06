Prévisions météo: combien de degrés ce dimanche?

Ce matin, le temps sera ensoleillé avec parfois des voiles d'altitude. En cours de journée, quelques petits cumulus pourront localement se développer dans l'intérieur des terres. Les maxima seront compris entre 25 degrés en Hautes Fagnes et jusqu'à 29 degrés en Campine. Le vent d'est d'abord généralement faible s'orientera vers l'est à sud-est et deviendra modéré. Une brise de mer de nord-est est prévue au littoral.



Ce soir et cette nuit nuages moyens et élevés seront présents dans le ciel mais le temps restera sec. Les minima, très doux, seront compris entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 20 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud-est.





Jusqu'à 35°C mercredi



Lundi, le soleil sera généreux et parfois voilé par des voiles d'altitude. Il fera très chaud puisque les températures atteindront 30 à 32 degrés en plusieurs endroits en plaine, sous un vent modéré de sud-est. Même au littoral, le maxima sera proche de 29 degrés avant qu'une brise de mer ne s'établisse.



Mardi, le soleil, les voiles d'altitude et la chaleur resteront au programme. Le mercure grimpera encore un peu et on pourra relever 34 degrés dans certaines stations du nord-est du pays. Le littoral devrait bénéficier d'une brise de mer.



Mercredi, le ciel sera pratiquement serein et les maxima pourraient encore atteindre 35 degrés.



A partir de jeudi, le temps restera ensoleillé et les températures maximales pourraient entamer une légère baisse avec des valeurs approchant les 30 degrés.Cela reste toutefois à confirmer car certains modèles météorologiques maintiennent de très fortes chaleurs sur nos régions.