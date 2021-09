Prévisions météo: combien de jours allons-nous pouvoir encore profiter de ce beau temps?

Après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, il fera assez chaud avec des périodes ensoleillées et quelques nuages dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). D'abord risque d'une ondée locale, puis temps généralement sec. Les maxima oscilleront de 21 à 26 °C, avec un vent généralement faible, modéré à la côte, de direction variable ou de secteur est revenant vers le nord à nord­-est.



Ce soir et cette nuit, le temps sera calme et le ciel pratiquement serein. En fin de nuit, du brouillard ou quelques champs de nuages bas pourront de nouveau se former. Les minima se situeront entre 5 et 15 °C, sous un vent faible de direction variable ou de secteur est.

Lundi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale locale, le temps sera assez ensoleillé malgré des voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 21 et 26 °C, sous un vent faible.

Mardi, le temps sera chaud et ensoleillé. Les maxima varieront entre 22 et 24 °C en bord de mer et en Ardenne et entre 25 et 27 °C dans les autres régions. Le vent sera faible de secteur est. Au littoral, une brise de mer s'établira de nouveau l'après­-midi.

Mercredi, nous bénéficierons encore d'un franc soleil et les températures pourraient atteindre 28 degrés par endroits. Le vent sera modéré de secteur sud-est.

Jeudi, des courants plus humides et plus instables envahiront notre pays. Cette journée marquera le retour d'un temps variable avec des averses, éventuellement orageuses. Le mercure pourrait encore grimper jusqu'à 26 ou 27 degrés localement, sous un vent modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi, éclaircies, nuages et averses resteront au programme. Les maxima devraient se situer aux alentours de 25 degrés avec un vent modéré de sud à sud-ouest.