Météo: les nuages recouvrent la Belgique pour la rentrée

Pour cette rentrée, les nuages ont recouvert la Belgique, mais la pluie s'est généralement abstenue. Les averses devraient survenir dès mardi.

Cet après-midi, les dernières éclaircies céderont rapidement la place à une couverture nuageuse recouvrant toute la Belgique. Quelques averses se développeront essentiellement sur l'est et le nord du pays. Les maxima varieront entre 17 degrés en Ardenne et 22 ou 23 degrés dans le centre. Le vent de secteur nord sera faible en Wallonie et généralement modéré en Flandre.



Ce soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux et quelques averses se produiront encore ici et là. En seconde partie de nuit, de la brume, du brouillard et des nuages bas limiteront la visibilité surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima oscilleront entre 12 et 17 degrés, sous un vent généralement faible et variable ou de secteur nord. Au littoral, le vent restera modéré de secteur nord.





La pluie s'installe jusqu'à vendredi



Mardi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec, par moments, de la pluie ou des averses, et un risque d'orage essentiellement l'après-midi. Il fera doux avec des maxima de 18 degrés à la côte, de 19 à 22 degrés en Ardenne, et entre 22 et 25 degrés ailleurs. Le vent sera faible et variable sur le centre et l'est. Dans l'ouest, il sera modéré, et même parfois assez fort au littoral, de secteur nord à nord-ouest. Rafales jusque 50 km/h à la mer.



Mercredi, de l'air doux et instable déterminera encore notre temps, avec des averses et un risque d'orage. Les maxima se situeront entre 19 degrés à la mer et 24 degrés en Campine. Le vent restera faible et variable sauf à la côte où il sera modéré de nord à nord-ouest.



Jeudi, l'air instable se retirera vers l'est et de l'air maritime plus frais circulera alors sur nos régions. Le ciel sera partiellement nuageux avec localement encore un risque de quelques averses. Les températures perdront quelques degrés, avec des maxima entre 15 et 20 degrés.



Vendredi, le ciel restera changeant avec risque d'une averse. Il fera toujours assez frais.





Plus d'éclaircies durant le week-end



Durant le prochain week-end, notre pays sera situé à proximité d'une dépression sur les îles Britanniques. Nous prévoyons une amélioration progressive, avec davantage de soleil et des températures graduellement plus élevées même si quelques débordements nuageux pourront avoir lieu principalement sur l'ouest du pays. Le temps devrait rester sec.