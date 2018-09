Prévisions météo: comment faut-il s'habiller pour cette rentrée?

Comment à chaque rentrée, c'est la question du jour: comment faut-il s'habiller? Enfant, adolescent ou adulte, vous avez peut-être même déjà préparé votre tenue, bien décidé à en mettre plein la vue après la fin des vacances. Si vous attendiez de voir la couleur du ciel pour vous décider, voici le point météo pour ce lundi.

Aujourd'hui en matinée, des éclaircies seront encore possibles, principalement dans l'ouest du pays. En cours de journée, la nébulosité augmentera rapidement depuis l'est, le ciel deviendra alors très nuageux sur la plupart des régions avec un risque d'ondée localisée. Les maxima seront compris entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 22 ou 23 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord faible, à modéré à au littoral, puis généralement modéré de secteur nord.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera abondante la plupart du temps avec un risque d’averses. Un coup de tonnerre ne sera pas totalement exclu. En cours de nuit, brume et nuages bas pourront limiter la visibilité par endroits. Les minima seront compris entre 11 degrés en haute Ardenne à 18 degrés à la mer. Le vent sera modéré en région côtière de nord à nord-ouest et généralement faible et variable dans l'intérieur.





La pluie s'installe jusqu'à vendredi



Mardi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec, par moments, de la pluie ou des averses, et un risque d'orage essentiellement l'après-midi. Il fera doux avec des maxima de 18 degrés à la côte, de 19 à 22 degrés en Ardenne, et entre 22 et 25 degrés ailleurs. Le vent sera faible et variable sur le centre et l'est. Dans l'ouest, il sera modéré, et même parfois assez fort au littoral, de secteur nord à nord-ouest. Rafales jusque 50 km/h à la mer.



Mercredi, de l'air doux et instable déterminera encore notre temps, avec des averses et un risque d'orage. Les maxima se situeront entre 19 degrés à la mer et 24 degrés en Campine. Le vent restera faible et variable sauf à la côte où il sera modéré de nord à nord-ouest.



Jeudi, l'air instable se retirera vers l'est et de l'air maritime plus frais circulera alors sur nos régions. Le ciel sera partiellement nuageux avec localement encore un risque de quelques averses. Les températures perdront quelques degrés, avec des maxima entre 15 et 20 degrés.



Vendredi, le ciel restera changeant avec risque d'une averse. Il fera toujours assez frais.





Plus d'éclaircies durant le week-end



Durant le prochain week-end, notre pays sera situé à proximité d'une dépression sur les îles Britanniques. Nous prévoyons une amélioration progressive, avec davantage de soleil et des températures graduellement plus élevées même si quelques débordements nuageux pourront avoir lieu principalement sur l'ouest du pays. Le temps devrait rester sec.