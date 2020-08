Prévisions météo: comment s'habiller pour cette rentrée?

De l'air polaire instable et humide en provenance de la Mer du Nord déterminera notre temps. Il fera variable avec des averses en matinée sur la région côtière et le nord-ouest. Celles-ci s'étendront davantage vers le centre et l'est en cours d'après-midi. Elles pourront parfois être orageuses et assez fortes. Les maxima varieront entre 16 et 21 degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort de nord à nord-ouest ; le long du littoral assez fort à fort de nord avec des rafales de 70 km/h. Des coups de vent sont possibles ailleurs en cas de fortes averses.

Ce soir et cette nuit, les averses s'évacueront en direction de l'est et le temps redeviendra plus sec avec des éclaircies. Des nuages bas se formeront par endroits et pourront parfois réduire la visibilité, surtout sur les hauteurs de l'Ardenne. Les températures descendront entre 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 14 degrés en bord de mer. Le vent deviendra modéré de nord à nord-ouest.