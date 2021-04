Prévisions météo: comment vont s'achever les vacances?

Jeudi matin, il fera à nouveau froid, avec des gelées et de larges éclaircies dans l'intérieur du pays. Sur le nord-ouest, le ciel sera plus nuageux avec un risque d'averses, éventuellement hivernales. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant partout avec des averses de pluie, de grésil, ou sous forme de neige fondante sur les hauteurs de l'Ardenne. En fin de journée, les averses se décaleront vers la France et laisseront place à de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés sur l'ouest. Le vent de nord-est sera modéré, et assez fort en bord de mer.

Jeudi soir, les dernières averses quitteront notre territoire en direction de la France, et le ciel se dégagera à partir du nord. Durant la nuit, le ciel sera alors pratiquement serein et les températures chuteront sensiblement pour atteindre des minima voisins de 0 degré dans le centre, de +3 degrés au littoral et de -2 degrés en Ardenne; dans les vallées les plus froides du relief ardennais, des minima de l'ordre de -5 degrés seront même possibles. Le vent sera généralement faible, et à la côte modéré, de secteur nord-est.

Vendredi, la journée débutera avec de larges éclaircies. Ensuite, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent modéré de nord-est, revenant au nord-nord-est.

Samedi, le temps sera sec sous un ciel partiellement nuageux. Les maxima, toujours un peu frais pour la saison, varieront de 6 à 12 degrés sous un vent modéré de secteur nord-est qui reviendra au nord.

Dimanche, après de belles éclaircies matinales sur l'ouest et le centre du pays, la nébulosité deviendra variable à localement abondante mais le temps devrait rester généralement sec. On notera tout de même un petit risque d'une ondée en Ardenne l'après-midi. Les maxima poursuivent leur légère hausse avec des valeurs de 7 à 13 degrés, sous un vent faible à modéré de nord à nord-nord-ouest.

Lundi, après la dissipation des éventuelles brumes et brouillards matinaux, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux. Le temps devrait rester généralement sec, mais on ne peut toutefois pas totalement exclure une averse éparse. Les maxima s'échelonneront entre 8 ou 9 degrés sur le relief ardennais et 14 ou 15 degrés dans le centre du pays.

Mardi, le ciel serait à nouveau partiellement à parfois très nuageux avec un risque d'une ondée locale. Le temps pourrait rester sec dans la plupart des régions. Le mercure sera encore en hausse avec des maxima qui devraient être proches de 15 ou 16 degrés dans le centre.