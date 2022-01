Prévisions météo: conditions glissantes et brouillard, une partie de la Belgique en jaune ce matin

L'Institut royal météorologique émet une alerte jaune au brouillard dans le sud du pays, principalement en Ardenne, où la visibilité devrait être très réduite jusqu'à 8h ce matin. Par ailleurs, une alerte jaune est également lancée pour les conditions glissantes en raison de plaques de givre et de brouillard givrant dans la moitié sud du pays. Cette alerte sera levée à 11h.

Ce mercredi, le ciel restera partout très nuageux. En matinée, les brumes et brouillards parfois givrants concerneront encore le centre du pays et l'Ardenne. La visibilité s'améliorera toutefois en cours de journée. Le temps sera généralement sec mais quelques fines bruines ne sont pas exclues par endroits. Les maxima varieront entre 0 degré dans les Hautes Fagnes et 6 degrés en bord de mer. Le vent sera faible d'ouest à sud-ouest, devenant parfois modéré en journée.

Ce soir

Cette nuit, la nébulosité restera abondante mais le temps sera généralement sec. Un peu de bruine n'est cependant pas exclue par endroits. Les nuages bas pourront encore être présents sur les hauteurs de l'Ardenne. Après minuit, graduellement des éclaircies sur l'ouest du pays. Les températures redescendront entre -2 degrés dans les Hautes Fagnes et +5 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest.

Jeudi

Jeudi sera une journée très nuageuse. Une zone de précipitations affaiblie traversera notre pays avec temporairement quelques pluies mais aussi de l'air un peu plus doux. Après son passage, des éclaircies reviendront sur le nord-ouest du pays en fin d'après-midi. Maxima de 3 degrés en haute Ardenne à 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré d'ouest, s'orientant en soirée au secteur ouest à nord-ouest.

Vendredi

Vendredi, une crête d'altitude déterminera sur nos régions un temps plus calme et généralement sec avec quelques éclaircies en Basse et Moyenne Belgique, surtout le matin. Les nuages bas resteront par contre bien présents en Ardenne. Les maxima varieront entre 2 et 8 degrés. Le vent d'ouest-nord-ouest sera faible ou le plus souvent modéré, revenant au sud-ouest en cours de journée.