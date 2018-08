Prévisions météo: couvrez-vous bien ce samedi, les températures vont-elles remonter la semaine prochaine?

S'il fera moins pluvieux , ce samedi ne sera pour autant pas plus agréable au niveau de la météo. En effet, il va faire beaucoup plus froid que les autres jours.

Ce samedi, la nébulosité sera variable avec, en premier, lieu un risque d'averses dans la plupart des régions. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Ensuite, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies. Toutefois dans le nord et le nord-est du pays, le risque d'averses persistera. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré, et au littoral parfois assez fort, de secteur ouest puis d'ouest-nord-ouest.



Ce soir, une dernière ondée pourra se produire dans le nord et le nord-est du pays, mais ensuite, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies. En cours de nuit, un voile de nuages d'altitude envahira le pays depuis la France. Les minima seront proches de 5 degrés en Hautes-Fagnes et de 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré de nord-ouest devenant faible de directions variées. En fin de nuit, il s'orientera au secteur sud à sud-ouest.





Quelques petits degrés en plus dimanche



Dimanche, le temps sera en premier lieu assez ensoleillé avec des nuages d'altitude. En cours de journée, la nébulosité augmentera mais le temps devrait rester sec jusqu’en soirée où de faibles pluies seront possibles au littoral. Maxima de 16 degrés en Hautes-Fagnes à 20 degrés dans le centre sous un vent d'abord faible puis modéré de sud à sud-ouest.





Pluie lundi



Lundi, le ciel sera très nuageux avec des faibles pluies ou d'averses en première instance. Plus tard, à partir de l'ouest, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Maxima autour de 21 degrés dans le centre. Vent modéré, assez fort à la côte, de secteur ouest, faiblissant ensuite.





Retour du soleil, arrivée des orages et de températures plus estivales



Mardi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps deviendra ensoleillé sur toutes les régions avec par moment, le passage de quelques nuages élevés. Maxima en hausse autour de 23 degrés dans le centre sous un vent faible d'est à sud-est.



Mercredi matin le temps sera encore ensoleillé mais par après, le risque d'averses orageuses augmentera depuis l'ouest du pays. Maxima jusque 25 degrés localement sous un vent faible à modéré de sud-est, s'orientant à l'ouest en devenant modéré. Jeudi, le temps sera variable avec des averses et un risque d'orage local. Il fera plus frais avec des maxima jusque 19 ou 20 degrés dans l'est.



Vendredi, le temps restera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Maxima autour de 21 degrés dans le centre du pays.