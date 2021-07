Prévisions météo: d'intenses pluies et orages prévus, prudence de mise

Le numéro 1722 pour les interventions non urgentes est activé. L'IRM lance une alerte jaune sur la quasi-totalité du pays qui devrait être maintenue jusqu'à vendredi. "À quoi s’attendre ? De l’eau, de l’eau et encore de l’eau", résume notre journaliste Sabrina Jacobs sur le plateau du RTLINFO 13H.

Alors où et quand la pluie va t-elle tombée ? Elle tombe déjà ce matin sur l'Est du pays et sur une partie de l'Ardenne et en province de Liège. Et elle va se propager. D'ici midi, elle tombera sur les provinces de Namur, Hainaut, Brabant wallon. Sur Bruxelles aussi. Il n'y a qu'en bord de mer où vous serez épargnés aujourd'hui.

Les orages de la partie également

Ailleurs, ce seront des pluies continues presque toute l'après midi et des orages qui finiront aussi par se développer en soirée. Principalement sur l'Ardenne où vous pourriez donc terminer la journée avec le ciel qui gronde et toujours beaucoup de pluie et des averses.

Mercredi et jeudi, les précipitations seront encore abondantes dans le centre et l'est du pays, avec un risque d'orage. Le mercure atteindra de 17 à 22 degrés.

Vendredi, il fera généralement sec, à quelques averses près. Puis le temps se réchauffera ce week-end, avec des maxima de l'ordre de 25 degrés. "D’ici là, attendez-vous à voir tomber l’équivalent d’un mois de précipitation, sur trois jours seulement", indique Sabrina Jacobs. "Concrètement, les cumuls annoncés sont de 30 à 60 litres par mètre carré sur le Centre. Entre 50 et 100 litres sur l’Est, jusqu’à 80 et 130 litres sur le Sud", précise-t-elle.