Prévisions météo: de belles éclaircies au programme

Mercredi matin, de nombreux nuages persisteront avant de laisser place à davantage d'éclaircies et à un temps plus doux l'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 10 et 15°C, avec une légère brise.





Encore partiellement couvert à très nuageux avec localement un risque de légères bruines résiduelles, le ciel se dégagera progressivement l'après-midi et le temps deviendra plus sec sur tout le pays. Sur les hauts plateaux de l'Ardenne, les maxima atteindront les 10°C, tandis que l'on pourra compter jusqu'à 15°C en Flandre. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest. En soirée et durant la nuit, le ciel restera peu nuageux mais un risque de brume ou de l'un ou l'autre banc de brouillard n'est pas à exclure. Quelques gouttes de pluie seront également possible dans le nord du pays. Les minima oscilleront entre 3 et 6°C en Ardenne et 7 à 11°C ailleurs.