Prévisions météo: OUI, le retour du soleil est annoncé

Il pleut partout mercredi matin, mais cette zone de pluie quittera le pays en cours d'après-midi via le nord et l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Durant l'après- midi, des éclaircies alterneront graduellement avec des nuages à partir du sud. En fin d'après-midi, des averses avec un risque d'orages se développeront surtout vers l'ouest. Les maxima grimperont vers des valeurs comprises entre 15 et 19 degrés. Le vent sera faible et variable en matinée. En journée, il deviendra modéré de sud.



Mercredi soir, le temps restera variable avec localement des averses et un risque d'orages. Le risque d'averses sera plus marqué sur l'ouest du pays. La nuit suivante, les averses se dissiperont et de larges éclaircies en alternance avec des passages nuageux sont prévues. Les minima descendront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés dans le centre. Le vent restera modéré de sud.



Jeudi, il fera d’abord sec avec des éclaircies. L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront et éclateront en averses, avec principalement sur l'ouest un risque de coups de tonnerre. Ces dernières pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre. En soirée, elles s'étendront à tout le territoire. Maxima de 17 ou 18 degrés en Hautes Fagnes et à la mer et entre 18 et 22 degrés ailleurs. Vent modéré à parfois assez fort de sud.





À quand une embellie?



Vendredi, la journée sera d'abord assez lumineuse avant l'apparition de nuages cumuliformes. Plus tard, quelques averses sont possibles. En soirée et la nuit, des averses intenses et des orages sont attendus. Maxima autour de 23 degrés dans le centre. Vent souvent modéré de sud.

Samedi, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques averses isolées, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Maxima autour de 21 degrés. Vent faible à modéré de sud-ouest.

Dimanche, nous aurons des éclaircies mais aussi parfois pas mal de champs nuageux, accompagnées d'un risque d'averses surtout l'après-midi et la soirée. Maxima de l'ordre de 19 à 20 degrés.

Lundi, le temps semble redevenir sec avec des passages nuageux mais aussi assez bien de soleil. Maxima jusqu'à 22 ou 23 degrés.

Mardi, un temps chaud et ensoleillé se profile, avec des maxima proches de 25 degrés ou plus.