Prévisions météo: de fortes pluies attendues aujourd'hui

La nébulosité sera abondante, mercredi matin, tandis qu'une zone de pluie active déjà présente sur l'ouest transitera vers le centre dans l'avant-midi avec des pluies parfois modérées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).



En début d'après-midi, la perturbation, se décalera vers les régions de l'est alors que des éclaircies se développeront sur l'ouest. Celles-ci pourront toutefois alterner avec quelques fortes averses accompagnées de coups de tonnerre. Les maxima atteindront 13 ou 14°C en Ardenne, 18°C à la mer et 20°C sur l'ouest. Le vent sera modéré. En région côtière, il deviendra même assez fort. Rafales possibles de l'ordre de 50 km/h.

Ce soir, le temps deviendra généralement sec avec de larges éclaircies sur la moitié ouest. Sur l'est, quelques (fortes) averses seront encore observées.

Cette nuit, la nébulosité deviendra variable et le risque d'averses se maintiendra. Les minima seront compris entre 7 et 10°C en haute Belgique et entre 11 et 13°C en basse et moyenne Belgique. Le vent sera modéré de sud-ouest, à la mer d'abord encore assez fort de sud-ouest à ouest.

Jeudi, le temps sera instable et le ciel deviendra partiellement à très nuageux avec un risque d'averses, plus probables sur la partie orientale du pays. Les maxima oscilleront entre 14°C en Hautes-Fagnes et 19°C sur le centre. Le vent sera généralement modéré.

Vendredi matin, des éclaircies seront possibles sur l'est du pays tandis que davantage de nuages nous parviendront par l'ouest. S'ensuivront de faibles pluies. Les maxima oscilleront entre 18 et 22°C. Le vent deviendra modéré.