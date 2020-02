Prévisions météo: de fortes pluies attendues sur plusieurs provinces

Le Service public fédéral Intérieur a temporairement activé vendredi le numéro 1722 suite à un avertissement de mauvais temps par l'Institut royal météorologique (IRM). L'IRM a placé les provinces de Namur, Luxembourg et Liège en alerte jaune suite aux fortes précipitations qui sont annoncées jusqu'à ce soir.

Aujourd'hui, une perturbation active traversera le pays d'ouest en est. Sur le sud de la Province de Namur, la Province de Luxembourg et la Province de Liège, les cumuls de précipitations pourront atteindre ou légèrement dépasser 20 l/m² en 6h de temps. L'après-midi, des averses sont attendues et pourront encore augmenter les cumuls, permettant d'atteindre le seuil de 25 l/m² ou un peu plus en 24h de temps.

Ce matin, une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est avec des pluies généralement modérées et continues sous une nébulosité abondante. L'après-midi, l'atmosphère deviendra légèrement instable et quelques averses seront possibles. Un coup de tonnerre n'est pas exclu surtout sur l'Est du pays. Toutefois, quelques éclaircies seront possibles. Il fera toujours très doux avec des maxima de 8 degrés en Hautes-Fagnes et jusqu'à 12 ou 13 degrés en région de plaine. Le vent sera modéré à assez fort, parfois fort au littoral, avec des rafales jusqu'à 60 voire 70 km/h. D'abord orienté au sud-ouest, il virera à l'ouest-sud-ouest l'après-midi.