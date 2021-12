Prévisions météo: de la neige attendue demain matin, des plaques de givre possibles dès ce soir

Cette nuit et jeudi matin, les températures se situeront autour de, ou légèrement en-dessous de 0 degré dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Des plaques de givre ou de glace pourraient alors se former par endroits (dues, respectivement, à des bancs de brouillard givrant ou au gel de l'eau provenant de la fonte de la neige).

Une alerte jaune aux conditions glissantes a été émise pour les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg. Elle s'étendra jusque 11h ce jeudi.

Ce jeudi, du début de la matinée jusqu'en mi-journée, l'IRM prévoit des averses hivernales qui, sur une partie des provinces de Namur, Liège et Luxembourg, pourraient donner lieu à une couche de neige fraîche de 1 à 3 cm (au-dessus de 300 à 400 m).

Vendredi, une zone de pluie accompagnée de chutes de neige en haute Ardenne traversera notre pays en direction des Pays-Bas. A l'arrière, quelques éclaircies reviendront à partir de la France en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 1 degré dans les Hautes Fagnes et 7 degrés en bord de mer. Le vent modéré à assez fort de sud tournera rapidement entre l'ouest et le nord-ouest avec des rafales de 60 km/h. Le long du littoral, le vent sera temporairement fort avec des rafales de 70 km/h.