Prévisions météo: de la neige attendue en Ardenne avant une chute des températures

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera sec avec un ciel d'abord très nuageux. Les éclaircies s'élargiront par la suite. Brumes et brouillards givrants se formeront par endroits. Les températures redescendront entre 0 et -3 degrés avec formation de plaques de givre et de glace. Le vent sera faible et s'orientera entre l'est et le sud-est.

Prévisions météo pour le reste de la semaine: