Prévisions météo: de la neige attendue en Ardenne, des averses possibles dans le reste du pays

Les chutes de neige attendues dans les prochaines heures pourraient conduire à une accumulation de quelques centimètres en Ardenne, avait prévenu lundi soir l'Institut royal météorologique (IRM). Ce dernier a émis un avertissement de couleur jaune pour les provinces de Liège et du Luxembourg à partir de 05h00 mardi et ce jusqu'à 13h00 le même jour.



"En fin de nuit et ce mardi matin, les chutes de neige en Ardenne pourront conduire à une accumulation d'1 à 2 cm au-dessus de 500 m d'altitude. En Hautes-Fagnes, ce cumul pourrait localement atteindre 3 ou 4 cm", précise l'IRM.

Ce soir, le risque d'averses s'estompera et la nébulosité deviendra variable. En cours de nuit, des nuages (élevés et moyens) reviendront par l'ouest, à l'approche d'une perturbation. Le temps restera sec. De la brume et du brouillard pourra se former, notamment en Ardenne. Les minima seront compris entre 0 degré en haute Belgique et 4 degré à la mer, sous un vent souvent faible qui reviendra au sud-ouest.