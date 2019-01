Prévisions météo: de la neige au programme ce soir dans 3 provinces du sud du pays

Ce soir et cette nuit, en Basse et Moyenne Belgique, nous prévoyons de faibles pluies ou bruines ou temporairement de la neige fondante dans le centre. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il s'agira de neige fondante ou de neige avec une accumulation de quelques centimètres. "Nous prévoyons une couche de neige comprise entre 1 et 3 cm et en haute Ardenne, cette couche pourra localement être comprise entre 3 et 5 cm, principalement en Ardenne et en Lorraine Belge", indique l'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune dès ce jeudi soir, 20h, pour les provinces situées au sud du sillon Sambre et Meuse.

Les minima seront atteints en soirée ou en début de nuit: -3 degrés en Hautes Fagnes, +2 degrés dans le centre et 5 degrés à la côte. En fin de nuit, les températures seront de l'ordre de 5 degrés dans le centre et proches de 0 degré en Ardenne. Le vent sera faible de sud-ouest, devenant plus tard modéré d'ouest à nord-ouest.

Vendredi, le ciel sera à nouveau très nuageux avec parfois de faibles pluies ou bruines. Sur l'extrême sud-est du pays, les précipitations matinales pourront encore être hivernales avec de la neige fondante ou de la neige et probablement de la pluie verglaçante par endroits. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes Fagnes, 6 ou 7 degrés dans le centre et 8 degrés à la côte. Le vent serra modéré de nord-ouest.

Durant la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité restera abondante avec encore de légères pluies ou bruines. En Ardenne, il y aura un risque de brouillard. Les minima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes à 7 degrés à la mer. Le vent sera modéré de nord-ouest, s'orientant à l'ouest.