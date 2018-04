Prévisions météo: de la pluie, avec des averses parfois intenses, avant le retour du soleil

Le temps sera généralement sec lundi en début de journée, avec du soleil dans l'est et des nuages bas, de la brume ou du brouillard dans l'ouest, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. De faibles pluies sont attendues en plusieurs endroits dans le centre, avant de se décaler progressivement vers la Côte. Ailleurs, les nuages cumuliformes deviendront plus nombreux et le risque d'averses plus important. Il soufflera un vent faible à modéré de direction variable ou de secteur nord-ouest. Les maxima atteindront entre 17 et 21 degrés dans l'intérieur des terres, contre 9 à 12 degrés au littoral en raison de la brise de mer.





Pluies intenses ce soir



Lundi soir et durant la nuit, les averses deviendront plus nombreuses et plus intenses depuis le sud-est et pourraient être accompagnées d'orage. Le temps redeviendra ensuite sec à partir de l'Ardenne, laissant place à des éclaircies. Le mercure oscillera entre 7 et 8 degrés à la mer ainsi qu'en Haute Belgique et entre 10 et 12 degrés dans le centre.





Encore un peu de pluie mardi



Mardi, la nébulosité sera variable avec encore quelques averses en cours de journée. Les maxima iront de 17 degrés en plaine à 11 degrés en Ardenne.





Retour du soleil mercredi et temps orageux jeudi et vendredi



La journée de mercredi fera elle place à un temps sec et assez ensoleillé. Jeudi et vendredi, le temps sera à nouveau variable avec un risque d'averses et d'orage en cours de journée, sous des maxima proches de 18 degrés.



Le week-end prochain, il fera normalement sec, à quelques ondées près. Le mercure montera jusqu'à 19 degrés dans le centre du pays.