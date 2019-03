Prévisions météo: de la pluie et ça risque de durer...

Aujourd'hui, la nébulosité sera variable avec parfois quelques averses, qui traverseront le pays d'ouest en est. Dans le sud-est du pays, le ciel sera plus nuageux et les averses plus fréquentes. Celles-ci pourront d'ailleurs prendre un caractère hivernal le matin. Dans le courant de l'après-midi, la tendance aux averses diminuera. Les maxima varieront de 4 ou 5 degrés en Ardenne à 10 ou 11 degrés en basse Belgique. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-ouest ou d'ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Mercredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des pluies à partir de l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés. Durant la nuit de mercredi à jeudi, la perturbation pluvieuse s'attardera encore sur nos régions et les précipitations seront parfois soutenues. Jeudi, le ciel sera d'abord très nuageux avec des pluies, qui pourront localement encore abondantes surtout dans la moitié est du pays. Ensuite, le ciel deviendra plus changeant à partir de l'ouest avec une alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes donnant parfois lieu à des averses. Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les hauteurs ardennaises et 11 degrés en plaine. Vendredi, le temps restera variable avec un ciel partagé entre éclaircies, parfois larges, et champs nuageux. Le temps restera sec à quelques averses près. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés dans l'ouest du pays. Samedi, nous prévoyons des périodes de pluie ou des averses, et un temps à nouveau plus venteux. Les maxima se situeront entre 7 et 12 degrés. Dimanche, le temps devrait rester perturbé avec des pluies ou des averses, et probablement un vent encore soutenu. Les maxima évolueront peu avec des valeurs de 7 à 11 degrés. La journée de lundi devrait être marquée par un temps à nouveau variable avec des averses ou des giboulées, et des maxima de 4 à 9 degrés.