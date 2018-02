Prévisions météo: de la pluie mais plus pour longtemps

Ce jeudi, il fera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie; en Ardenne et en Lorraine Belge, on prévoit temporairement encore de la neige fondante et localement de la pluie verglaçante. Cette perturbation quittera graduellement notre pays via le sud-est et sera suivie par quelques averses. Cet après-midi, le temps deviendra généralement sec depuis l'ouest. En cours d'avant-midi, des éclaircies se développeront sur l'ouest, puis aussi dans le centre durant l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés sur l'ouest et le centre. Le vent sera modéré, au littoral d'abord assez fort, de sud devenant ouest.



Ce soir, le temps restera sec et les éclaircies deviendront larges. Durant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel sera peu nuageux. Des bancs de brouillard givrant pourront se former en Haute Belgique. Il y aura risque de plaques de glace, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima se situeront entre -4 degrés en Hautes Fagnes, 0 ou -1 degré dans le centre et +2 degrés au littoral. Le vent sera faible ou modéré de secteur ouest revenant au secteur sud-ouest.

Vendredi, les éclaircies seront larges et le temps restera sec. L'après-midi, les champs de nuages élevés pourront toutefois devenir un peu plus nombreux depuis la frontière française. Les maxima avoisineront les 8 degrés dans le centre du pays. Le vent d'ouest-sud-ouest reviendra au secteur sud-est.