Prévisions météo de la semaine: d'abord un temps très automnal avant de retrouver l'hiver

Ce matin, la nébulosité sera abondante avec de la pluie. Plus tard dans l'avant-midi, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest et, vers midi, aussi dans le centre. L'après-midi, le temps restera généralement sec mais nuageux dans le centre et l'ouest tandis que sur l'est et le sud-est, la pluie sera suivie de quelques averses. Les maxima atteindront 9 degrés en Haute Ardenne et monteront jusque 13 degrés en plaine. Le vent modéré deviendra assez fort, au littoral parfois fort, de secteur sud, s'orientant au secteur ouest-sud-ouest. Rafales jusque 65 km/h.