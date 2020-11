Prévisions météo: quand faudra-t-il ressortir son parapluie?

Le temps sera sec mardi et, si la matinée débutera sous la grisaille ou parfois dans la brume, les éclaircies s'étendront progressivement sur le pays.



Elles seront déjà présentes au nord du massif ardennais et sur le nord­-est, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, les nuages bas seront encore nombreux, avec parfois de la brume voire du brouillard. Les éclaircies s'étendront ensuite vers le nord, où l'après­-midi sera marquée par de belles percées du soleil malgré la présence de voiles d'altitude. Les nuages resteront par contre plus nombreux sur le sud­-est. Il fera sec tout au long de la journée. Les maxima oscilleront entre 5°C en Hautes­ Fagnes et 11°C en plaine, sous un vent sera généralement modéré.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec. Des nuages élevés seront toutefois présents sur la plupart des régions. Sur le flanc sud­-est de l'Ardenne, on attend à nouveau la formation de nuages bas pouvant limiter la visibilité. Les minima oscilleront entre 0°C ou +1°C en Hautes­ Fagnes et 6°C à la Côte. Le vent restera modéré.

Mercredi, le temps sera sec avec un ciel partiellement nuageux et parfois de très larges éclaircies. En cours d'après-midi, on attend davantage de nuages bas sur l'ouest, mais le temps restera sec. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Jeudi, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera très nuageux à couvert avec risque de quelques faibles pluies, surtout sur la moitié nord du pays. Les maxima varieront entre 6 et 10 degrés avec un vent faible de direction variable.

Vendredi, le temp sera calme avec des brumes et des brouillards matinaux. Après leur dissipation, nuages et éclaircies se partageront le ciel. Les nuages pourront rester plus nombreux sur le sud avec un peu de pluie. Les maxima varieront entre 4 et 8 degrés. Le vent sera généralement faible de nord-est.

Samedi, le temps restera calme et généralement sec avec de la brume ou ou brouillard le matin, mais de larges éclaircies la journée. Les maxima varieront entre 4 et 9 degrés. Le vent restera généralement faible de nord-est.

Dimanche également, le temps restera calme avec un risque de brume ou de brouillard la nuit et le matin, et de larges éclaircies la journée. Les maxima varieront entre 3 et 7 degrés.

Lundi, peu de changements. Persistance du temps calme et généralement sec avec des maxima de 2 à 6 degrés. La nébulosité pourrait augmenter avec un risque de précipitations un peu plus important.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce mardi 24 novembre?