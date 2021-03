Prévisions météo: de larges éclaircies prévues ce samedi

Des nuages sont prévus localement dans la partie sud­-ouest du pays samedi matin mais le ciel sera peu nuageux dans les autres régions, selon les prévisions de l'IRM. En cours de journée, il fera souvent ensoleillé avec graduellement quelques champs nuageux. En fin d'après-midi, la nébulosité augmentera progressivement sur le nord­-ouest et le nord. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 8 ou 9 degrés dans le centre et l'ouest. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.



Ce soir, des éclaircies persisteront encore temporairement sur le sud­-est mais le ciel deviendra très nuageux ailleurs, avec progressivement de faibles pluies ou bruines sur le nord et le nord­-ouest. En cours de nuit, il fera très nuageux avec parfois de faibles pluies ou bruines, prenant probablement un caractère hivernal en Haute Ardenne. Il fera également brumeux en Ardenne avec une visibilité réduite due aux nuages bas sur les hauteurs. Les minima seront compris entre ­2 et 0 degré en Ardenne, et entre 0 et +6 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord­ ouest.