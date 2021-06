Prévisions météo de le semaine: des orages INTENSES nous guettent

Ce matin, de la brume ou localement du brouillard sera d'abord présent en basse Belgique alors qu'une nouvelle zone pluvio-orageuse abordera le pays par le sud. Celle-ci se décalera vers le nord au fil des heures. Par endroits, il faudra s'attendre à d'abondante précipitations en peu de temps, de la grêle et de forts coups de vent. L'après-midi, on retrouvera un temps sec et plus ensoleillé par le sud. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la mer et 25 degrés en Campine. Le vent faible de direction variable ou de secteur sud-est deviendra parfois modéré et s'orientera au sud-ouest sur l'est du pays et au nord-ouest sur l'ouest du territoire.

Durant la nuit prochaine, de nouvelles averses orageuses, localement intenses, pourront nous parvenir depuis la France. Celles-ci ne devraient toutefois pas toucher l'ensemble des régions. Le temps deviendra aussi brumeux mais du brouillard et des nuages bas seront également possibles. Les minima varieront de 12 degrés en Hautes-Fagnes à 16 ou 17 degrés dans les grandes villes, sous un vent faible et plutôt variable.

Demain, on s'attend à nouveau à une journée instable avec le développement d'averses avec un risque d'orage, principalement l'après-midi et surtout sur la moitié sud du pays. Les maxima oscilleront entre 18 et 24 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-ouest. A la mer, il soufflera au nord-nord-ouest.

Mercredi, le temps sera à nouveau variable avec des averses pouvant s'accompagner d'orages. Les maxima seront proches de 16 à 22 degrés. Le vent sera faible à modéré dans l'intérieur de sud-ouest, virant en fin de journée à l'ouest/nord-ouest. Au littoral, il sera modéré à assez fort de nord-ouest.

Jeudi, le temps devrait être un peu moins agité que les jours précédents. Les champs nuageux seraient nombreux avec quelques averses éparses mais aussi quelques éclaircies. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies s'élargiront depuis la côte. Les maxima seront proches de 18 à 20 degrés dans le centre.

Vendredi, la journée débuterait sous un temps calme avec de larges éclaircies mais aussi quelques bancs de brouillard ou des champs de nuages bas par endroits. Dans le courant de la journée, le ciel deviendrait partiellement à parfois très nuageux avec un risque de quelques faibles averses localisées. Le temps pourrait rester sec dans la plupart des régions. Le mercure remonterait vers des valeurs proches des 21 degrés dans le centre.