Prévisions météo: de nouveaux orages sont à craindre ce mardi

Ce mardi matin, le temps sera sec et assez ensoleillé dans l'intérieur du pays, avec par endroits un peu de brume, prévoit l'Institut royal météorologique. Dans le nord­-ouest, le ciel sera changeant avec un risque de quelques ondées. En journée, la nébulosité augmentera et des averses répandues accompagnées d'un risque d'orages éclateront à nouveau.

En fin d'après­ midi, le temps redeviendra sec et plus ensoleillé sur l'ouest. Les maxima varieront entre 15 ou 16 degrés en Hautes­ Fagnes et 18 à 20 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré, et à la mer assez fort de sud­-ouest, virant à l'ouest. Mardi soir, quelques faibles pluies ou une ondée seront encore temporairement à craindre dans le sud du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec des éclaircies qui deviendront larges. Durant la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein, mais de la brume ou des bancs de brouillard pourraient se former en Wallonie. Les minima descendront entre 6 degrés en Hautes­ Fagnes et 13 degrés à la mer. Le vent reviendra au sud­-ouest et deviendra faible dans l'intérieur des terres.

Mercredi, la nébulosité augmentera en cours de journée à partir de l'ouest, avec des périodes de pluie l'après-midi. La suite de la semaine devrait rester assez pluvieuse.

Jeudi se déroulera sous un ciel changeant à parfois très nuageux avec régulièrement des averses et un risque d'un coup de tonnerre localement. Les maxima se situeront entre 17 et 22 degrés et le vent restera modéré et à la côte parfois assez fort de secteur ouest.

Vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel chargé persistera avec néanmoins un temps le plus souvent sec en de nombreux endroits. Quelques faibles précipitations ne seront toutefois pas impossibles. Maxima de 17 à 22 degrés sous un vent modéré de sud-ouest.

Samedi, une perturbation traversera notre pays. le ciel sera dès lors très nuageux avec de faibles pluies par moments. Maxima de 19 à 22 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-ouest. Le soir et la nuit, le vent et les précipitations se renforceront.

Dimanche, il semble que le sud du pays serait probablement encore sous un peu de pluie. Ailleurs, le temps pourrait rester sec avec du soleil et des nuages. Maxima autour de 21 degrés dans le centre.