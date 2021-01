Prévisions météo: la neige va-t-elle à nouveau tomber ce dimanche?

Des chutes de neige sont attendues dimanche matin dans le nord-est du pays avant de laisser la place à un temps plus sec et des éclaircies, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). L'après-midi, le ciel se couvrira avec, en fin d'après-midi, de la pluie ou de la neige fondante sur l'ouest. Les maxima varieront entre -3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 3 degrés au littoral.



Le vent sera modéré de secteur ouest, s'orientant ensuite au sud et devenant ensuite plus faible à parfois modéré de nord à nord-est.

Dans la nuit de dimanche à lundi, "il va continuer à neiger, les minima seront négatifs partout, du coup lundi matin on risque d'avoir des routes glissantes et une petite pellicule de neige sur l'ensemble du pays", a précisé notre présentateur météo Stéphan Van Bellinghen. "Cette neige va tenir jusqu'à mercredi et puis, à partir de jeudi, on va changer de masse d'air avec un air beaucoup plus doux qui va arriver et des maximas de 9 à 12 degrés. La neige fondra donc à partir de jeudi".

Selon l'IRM, une couche de neige (supplémentaire) de 1 à 4 cm sera possible la nuit prochaine. En fin de nuit, le temps redeviendra plus sec à partir du nord avec quelques éclaircies. Les températures redescendront entre 1 degré en bord de mer et ­4 degrés en haute Ardenne. Le vent sera d'abord faible de sud à sud­ est, devenant ensuite faible à parfois modéré de nord à nord­ est. L'IRM avertit que les usagers de la route devront se montrer prudents en raison des conditions glissantes.

Ce lundi, le temps sera d'abord très nuageux avec la possibilité de quelques faibles chutes de neige, ou d'une averse (hivernale) au littoral. En cours d'avant-midi déjà, le temps deviendra généralement sec avec quelques éclaircies. Les maxima atteindront -2 degrés en haute Ardenne, +3 ou +4 degrés sur le centre et +5 degrés dans l'ouest. Le vent d'abord faible à modéré d'ouest à nord-ouest, deviendra modéré et au littoral parfois assez fort de sud-ouest.

Mardi, nous prévoyons encore quelques dernières faibles averses hivernales l'avant midi, sous forme de neige en Ardenne. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec avec une nébulosité variable. Maxima de -1 degré en Hautes Fagnes à 5 degrés à la mer, sous un vent dans l'ensemble modéré d'ouest.

Mercredi, le temps sera partiellement à très nuageux avec quelques faibles précipitations localisées. La nuit de mercredi à jeudi, une zone de pluie arrosera tout le pays, ramenant de l'air nettement plus doux. Les premières précipitations pourront toutefois encore adopter un caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne. Les températures seront comprises entre -1 et +5 degrés en soirée, avant de progresser la nuit suivante. En journée, le vent sera faible à modéré de secteur sud.

De jeudi à samedi, les conditions atmosphériques évolueront peu. Le temps restera très nuageux avec de régulières périodes de pluie, parfois intense, et un vent qui se renforcera pour devenir modéré à parfois assez fort de sud-ouest. Par contre, les températures seront très douces, avec des valeurs maximales proches de 11 degrés dans le centre.

