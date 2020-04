Prévisions météo: dépêchez-vous de profiter du soleil, "une masse d'air polaire" arrive ce dimanche soir

La météo de ce début de printemps a rendu le confinement des Belges un peu plus doux que prévu. Après des semaines de beau temps, cependant, il faut s'attendre à une trêve dès ce soir.

Ce dimanche, effectivement, "nous basculerons progressivement sous l'influence d'une zone de basse pression qui plonge du nord de l’Atlantique vers l'Europe. Dans un flux de sud-ouest, ce sont toujours des courants chauds qui gagneront nos régions, mais l'instabilité augmentera en cours de journée conduisant à un risque d'averses plus marqué que les jours précédents voire d'un orage. En fin de nuit, un front froid affaibli, associé au noyau dépressionnaire principale alors situé sur la Scandinavie, traversera le pays du nord vers le sud et marquera la transition vers une masse d'air polaire, nettement plus froide", résume l'IRM, l'Institut royal météorologique. Le thermomètre affichera tout de même entre 19 et 23 degrés cet après-midi. Les nuages et le froid arriveront par le nord, tout comme les averses et les orages potentiels, dès l'après-midi.

Lundi, il fera donc nettement plus frais avec d'abord quelques faibles pluies ou averses résiduelles. Ensuite, les éclaircies se généraliseront sous des températures comprises entre 6 et 13 degrés.

Mardi, il y aura principalement des éclaircies, mais avec des températures encore plus fraîches: maximum 10 degrés sur notre pays.

Dès mercredi, le plein soleil sera de retour, avec un flux d'air plus chaud: on attend jusqu'à 16 degrés. Pour la suite de le semaine, il y aura plus d'instabilité dans le ciel, mais les températures resteront très douces.