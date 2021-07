Prévisions météo: dernière journée ensoleillée avant un temps assez instable

Le soleil brillera encore tout au long de la journée de vendredi, avec des maxima de 22 à 26 degrés. Le week-end et le début de semaine prochaine feront place à un temps plus instable avec des averses parfois intenses et localement orageuses, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).



Le ciel sera dans l'ensemble assez dégagé vendredi avec des maxima de 22 degrés en mer, 23 ou 24 degrés dans le centre et jusqu'à 25 degrés près de la frontière française. Le vent sera faible à modéré de nord-est. Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera un peu plus chargé mais le temps restera généralement sec. Le risque de pluie et localement d'orages augmentera dans la région proche de la frontière française à l'aube. Il fera doux avec des minima de 15 à 17 degrés sous un vent faible à modéré de nord-est.

Samedi à l'aube, quelques averses seront déjà possibles sur les régions proches de la France, éventuellement déjà assez marquées en province de Luxembourg. En cours de journée, ces averses concerneront également les autres régions, entrecoupées de rares éclaircies. Au fil des heures, elles gagneront en intensité et pourront par endroits s'accompagner d'orage. L'après-midi, des chutes de grêle ne sont pas exclues. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés sous un vent faible à modéré d'est à sud-est s'orientant au sud-ouest ou devenant variable. La nuit suivante, l'instabilité diminuera mais quelques averses persisteront localement.

Dimanche, le temps sera très changeant avec des éclaircies mais aussi des périodes très nuageuses accompagnées d'averses. Ces dernières pourront être intenses et accompagnées d'orage. Les cumuls de précipitations les plus importants semblent être plus marqués sur l'ouest du pays. Les précipitations s'éteindront rapidement en cours de nuit suivante sur toutes les autres régions. Les maxima de saison oscilleront autour de 22 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud tournant au sud-ouest.

Lundi et mardi, le temps restera très variable avec des averses parfois marquées et orageuses entrecoupées d'éclaircies. Le littoral profitera probablement d'un temps plus sec l'après-midi. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest et les températures maximales atteindront encore localement des valeurs proches de 22 degrés.

Mercredi et jeudi, les risques d'averses et d'orage semblent se maintenir, surtout mercredi. Les températures maximales pourraient diminuer légèrement, oscillant autour de 20 degrés dans le centre.