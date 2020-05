Prévisions météo: des averses et un risque d'orage dans certaines régions

Le ciel sera encore couvert ce vendredi avec des averses qui, l'après-midi, pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre, principalement sur le centre et l'est du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront comprises entre 11°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 15°C en plaine. Les rafales de vent pourraient atteindre les 60 km/h.



Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps restera variable avant que des éclaircies ne fassent leur apparition. Les minima seront compris entre 3 et 8°C. Les rafales pourront encore atteindre les 50 km/h.

Ce samedi, le passage d'un creux d'altitude rendra l'atmosphère à nouveau instable. Le ciel sera alors changeant avec des averses pouvant localement être ponctuées d'un coup de tonnerre. En fin d'après-midi, le temps deviendra progressivement sec à partir de la côte, et le ciel se dégagera sur la plupart des régions en soirée. Le temps sera assez frais avec des maxima de 8 à 12 degrés en Ardenne, et de 12 à 16 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort, d'abord de secteur ouest à sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest à nord-ouest, avec des rafales jusque 50 ou 60 km/h, voire localement plus sous une averse.

Ce dimanche, le champ de pression augmentera sur nos régions et y réduira sensiblement l'instabilité. Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux qui pourraient localement encore laisser échapper une petite ondée passagère, notamment sur l'extrême nord du pays. Mais le temps restera sec sur la majeure partie du territoire, avec des maxima de 11 à 14 degrés sur les hauteurs ardennaises et de 14 à 17 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible, d'abord de secteur ouest à sud-ouest, puis de direction variable.

Lundi, le flux s'orientera au secteur nord et sera encore le siège d'une faible instabilité résiduelle. Le ciel sera donc à nouveau changeant, avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux pouvant donner lieu à quelques ondées locales. Le temps restera toutefois sec en de nombreux endroits, avec des maxima de 11 à 17 degrés et un vent modéré de secteur nord. A la côte, le temps sera plus ensoleillé mais le vent de nord à nord-est deviendra parfois assez fort.

Mardi, nous serons sous l'influence d'un anticyclone centré sur la Mer du Nord. Le matin, des nuages bas en provenance des Pays-Bas pourraient atteindre le nord et le centre de notre territoire; ils se dissiperont progressivement en cours de journée. Le soleil devrait par contre s'imposer dès le matin sur le sud de l'Ardenne et la Lorraine belge. Le temps sera à nouveau plus frais avec des maxima de 8 à 11 degrés sur les hauteurs ardennaises et de 11 à 15 degrés ailleurs, sous un vent modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur nord-est.

Mercredi, nous resterons sous l'influence de la zone de haute pression sur la Mer du Nord. Le temps sera sec, ensoleillé et plus doux, avec des maxima de 14 à 17 degrés en Ardenne ainsi qu'au littoral, et de 17 à 19 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur est, virant au secteur nord-est à la côte durant l'après-midi.