Prévisions météo: des averses, mais jusqu'à quand?

Ce mardi, sous un ciel très nuageux des averses ou des pluies seront au menu, mais plus actives dans la partie sud du pays, ou elles seront parfois intenses et accompagnées d'orages. Dans le nord-ouest et au littoral, le temps restera souvent sec. Les maxima se situeront entre 15 et 18 degrés. En Gaume, le mercure pourrait encore afficher les 20 degrés. Le vent de nord à nord-est sera généralement modéré, le long du littoral assez fort. Au littoral ainsi qu'en Hautes Fagnes, des rafales de 50 km/h seront possibles.

Cette nuit, le risque de pluie s'estompera progressivement avec la perturbation qui perdra son identité. Dans certaines régions, des faibles pluies seront toujours possibles. En fin de nuit, des éclaircies feront leur apparition en beaucoup d'endroits. Minima de 9 à 12 degrés avec un vent faible à modéré de nord-nord-est.

Mercredi, le temps deviendra sec en beaucoup d'endroits, même si la nébulosité restera abondante durant une grande partie de la journée. En fin de journée des éclaircies feront leur apparition. Maxima de 16 degrés à la mer, 19 ou 20 degrés dans le centre, jusqu'à 22 degrés en Lorraine Belge. Vent faible à modéré de nord-est revenant au nord.

Jeudi, le ciel sera partiellement nuageux et quelques averses seront encore possibles, dans le sud-est du pays. Maxima de 17 à 18 degrés à la mer et en Haute Ardenne, jusqu'à 22 degrés en Campine. Vent faible à modéré de secteur nord.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses depuis le littoral. Maxima de 18 à 23 degrés et vent modéré de secteur nord.

Samedi, le temps sera partiellement à très nuageux avec risque de quelques averses dans l'après-midi. Maxima de l'ordre de 21 degrés dans le centre.

Dimanche le ciel sera partiellement nuageux avec un faible risque d'une averse. Maxima autour de 21 degrés dans le centre du pays.