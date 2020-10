Prévisions météo: des averses sont annoncées pour le week-end

Aujourd'hui, la journée débutera dans la plupart des régions sous un ciel couvert, malgré quelques éclaircies locales principalement dans l'extrême ouest. Les brumes et brouillards, présents à l'aube, se dissiperont progressivement. Sur les hauteurs de l'Ardenne, la visibilité restera toutefois réduite toute la journée par les nuages bas. En cours de journée, davantage d'éclaircies se développeront dans l'ouest et le centre du pays alors que les nuages resteront prédominants dans l'est où l'on prévoit même un peu de pluie par moments. En fin de journée, quelques averses localisées pourront également se produire ailleurs dans le pays. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés en Ardenne et de 15 à 17 degrés ailleurs. Le vent sera plutôt faible vers l'aube, devenant plus tard modéré de secteur sud-ouest.