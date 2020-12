Prévisions météo: des conditions glissantes sur les routes et de la neige attendue sur les hauteurs

Le temps deviendra généralement sec, mercredi après-midi, à partir de l'ouest et les champs nuageux laisseront parfois filtrer quelques éclaircies. Une ondée résiduelle sera toutefois possible sur l'extrême nord ou le nord-est du pays, et quelques faibles averses hivernales pourront encore se déclencher sur le relief ardennais, indique mercredi l'IRM.



Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés à la côte, et seront de l'ordre de 4 ou 5 degrés sur le centre. Le vent sera modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Mercredi soir, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques averses localisées à partir du sud- ouest. Il s'agira d'averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne, et de pluie, de neige fondante ou éventuellement de grésil ailleurs. En seconde partie de nuit, des précipitations plus répandues toucheront notre territoire à partir de la frontière française; elles seront sous forme de neige en Ardenne, au- dessus de 200-300 m, et sous forme de pluie ou de neige fondante ailleurs. Les minima se situeront autour de 0 ou -1 degré sur les sommets de l'Ardenne et de +1 degré ailleurs. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur sud à sud- ouest, avant de revenir graduellement au secteur est à sud-est. Le même type de temps est prévu pour le dernier jour de l'année.

Jeudi matin, le ciel sera couvert sur la majeure partie du territoire avec des précipitations sous forme de pluie ou à caractère hivernal. En Ardenne, au-dessus de 200-300 m, il s'agira principalement de chutes de neige pouvant temporairement être mêlée à de la pluie en cours de journée.