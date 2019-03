Prévisions météo: des conditions glissantes sur les routes cette nuit et de la neige sur les hauteurs

Ce dimanche soir et cette nuit, de nouvelles averses parfois hivernales traverseront notre pays du littoral vers l'Ardenne où la neige fera son apparition et pourra rendre les routes glissantes. Un coup de tonnerre n'est pas exclu.

Les températures redescendront aux alentours de -1 degré sur les hauts de l'Ardenne, 3 ou 4 degrés en plaine et 5 degrés en bord de mer. Le vent s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest en redevenant modéré à assez fort, le long du littoral parfois fort. Des rafales de 80 km/h seront encore possibles en soirée, 90 km/h le long du littoral et sur le nord-est du pays.

Demain lundi, temps variable et assez venteux avec quelques giboulées. Un coup de tonnerre restera possible. Quelques chutes de neige pourront encore se produire en Ardenne, surtout sur les hauts plateaux. En fin d'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec un ciel qui aura tendance à se dégager. Maxima de 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 8 degrés sur l'ouest. Le vent d'ouest à nord-ouest sera assez fort avec des pointes de 70 km/h, le long du littoral fort à très fort avec des rafales de 80 km/h. Le vent diminuera progressivement en cours d'après-midi.

En soirée et durant le début de la nuit de lundi à mardi, le temps redeviendra temporairement plus calme avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et la prochaine zone de pluie devrait déjà aborder notre littoral en fin de nuit. Les températures redescendront entre +4 et -2 degrés en première partie de nuit, en allant du littoral vers l'Ardenne. Le vent d'ouest à nord-ouest diminuera temporairement en première partie de nuit. Il s'orientera ensuite entre le sud et le sud-ouest et redeviendra modéré à assez fort en fin de nuit.

Mardi, le temps sera très nuageux avec d'abord de faibles pluies intermittentes. Dans l'après-midi, les pluies se renforceront depuis l'ouest. Maxima entre 5 ou 6 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés dans l'ouest. Le vent sera bien présent, assez fort ou fort et à la mer même parfois très fort, de sud à sud-ouest avec des rafales de 60 à 80 km/h. Après le passage de la perturbation, le vent s'orientera à l'ouest et diminuera dans l'intérieur.

Mercredi, il fera très variable avec des périodes de pluie et de fortes giboulées pouvant être accompagnées d'orage, de grésil et de rafales de vent. Maxima de 3 ou 4 degrés en Haute Belgique à 9 ou 10 degrés dans l'ouest. Vent à nouveau assez fort à fort et au littoral parfois très fort, de secteur sud-ouest tournant vers l'ouest/nord-ouest. Rafales de 70 à 90 km/h, voire 100 km/h sous les fortes averses.

Jeudi, il fera dans l'ensemble très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Maxima de 5 à 9 degrés sous un vent modéré et à la mer assez fort de secteur ouest. Rafales entre 50 et 70 km/h.