Prévisions météo: des conditions idéales pour faire le plein de vitamine D, mais jusque quand cela va-t-il durer?

Cet après-midi, le temps restera ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux. Il fera très doux pour la saison avec des maxima entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 à 19 degrés voire localement 20 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera faible ou, par endroits, parfois modéré de secteur sud-est, revenant au secteur est. A la côte, une brise de mer pourrait se lever.

Ce soir, le ciel sera partiellement nuageux avec de larges éclaircies principalement dans l'est du pays. Cette nuit, le ciel deviendra pratiquement serein en de nombreux endroits. Les minima, qui resteront légèrement positifs sur la plupart des régions, seront compris entre 0 et +5 degrés. Toutefois, localement dans les vallées ardennaises, de faibles gelées seront possibles. Le vent sera faible, de secteur sud ou directions variées.

18 degrés mercredi

Mercredi, le temps restera ensoleillé et pratiquement serein avec la possibilité de quelques nuages cumuliformes sur l'Ardenne l'après-midi. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés au littoral et en haute Ardenne, et 17 ou 18 degrés en plaine. Le vent sera faible, d'abord de secteur sud, ensuite il s'orientera au nord. A la côte, une brise modérée de nord se lèvera.

En soirée de mercredi et la nuit suivante, le ciel deviendra serein. On notera un faible risque de nuages bas ou de brouillard sur le nord du pays. Les minima seront compris entre 0 et +5 degrés, voire un peu moins dans certaines vallées ardennaises. Le vent sera faible et variable.

18 degrés jeudi aussi

Jeudi, le temps sera à nouveau ensoleillé malgré la formation de quelques petits cumulus de beau temps dans l'après-midi, essentiellement dans le nord et l'est du pays. Les maxima atteindront 16 ou 17 degrés, voire localement 18 degrés sur le centre et 12 à 14 degrés en Haute Ardenne et à la mer. Le vent sera faible et variable, mais parfois aussi de secteur nord.

Le beau temps se maintient vendredi et se rafraichit ensuite

Vendredi, le temps restera sec et généralement ensoleillé. Quelques petits cumulus inoffensifs pourront à nouveau se former à mi-journée avant de disparaitre en soirée. Les maxima seront compris entre 12 ou 13 degrés en Haute Ardenne et 15 ou 16 voire localement 17 degrés dans le centre. Le vent sera faible, à parfois modéré dans l'ouest, de secteur nord à nord-est.

Samedi, nous prévoyons encore beaucoup de soleil et un temps sec. Les maxima se situeront entre 12 et 16 degrés. Le vent modéré de secteur nord-est sera assez piquant.

Dimanche, on prévoit l'arrivée de nuages bas depuis la Mer du Nord. Ceux-ci pourront éventuellement donner lieu à un peu de bruine mais le temps restera sec dans la majorité des régions. Il n'est pas exclu non plus d'avoir de belles éclaircies en alternance avec ces champs nuageux. Les maxima, en recul, atteindront plus que 13 degrés dans le centre.