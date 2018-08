Prévisions météo: des éclaircies au programme

La nébulosité sera abondante, surtout le long de la frontière, et une averse sera encore possible vendredi matin, selon les prévisions de l'IRM. Le temps deviendra ensuite sec dans toutes les régions avec des éclaircies à partir du nord­-ouest. Les maxima atteindront 15 degrés en Hautes­ Fagnes, 19 degrés au littoral et 20 à 21 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera généralement faible d'est à nord­-est, revenant au nord­-est à nord.

Durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Le temps pourra toutefois devenir brumeux et quelques bancs de brouillard pourraient se former, principalement dans le nord­-ouest du pays. Les minima seront compris entre 4 et 11 degrés. Le vent sera généralement faible de secteur nord­-est à est ou de directions variées.