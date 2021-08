Prévisions météo: des éclaircies ce vendredi et après?

Le ciel sera nuageux vendredi et de faibles averses ou des pluies intermittentes pourront rythmer la matinée, selon les prévisions de l'Institut royal de météorologie (IRM). Mais le temps deviendra plus sec avec davantage d'éclaircies en fin d'après-midi. Les maxima de saison seront compris entre 17 et 23°C, sous un vent faible à modéré.



Samedi, le temps sera chaud avec du soleil le matin. Le ciel se couvrira durant l'après-midi et des averses traverseront la Belgique en soirée. Un risque d'orage n'est pas exclu. Les maxima varieront entre 22 et 24°C en Ardenne et aux alentours de 25 ou 26°C dans les autres régions.

Dimanche, le temps sera fort nuageux et plus frais. De fréquentes averses, parfois orageuses, se développeront dès la matinée. Les maxima varieront entre 16 et 20 degrés. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

Lundi, la nébulosité sera variable à abondante avec par moments un peu de pluie ou quelques averses, surtout en matinée. L'après-midi, il fera plus sec avec des éclaircies plus nombreuses à partir du nord du pays. Les maxima varieront entre 17 et 21 degrés. Avec un vent modéré de nord, l'impression de fraîcheur dominera.

Mardi, la nébulosité sera variable et le temps deviendra plus sec. Quelques averses résiduelles pourront encore se produire très localement. Les maxima varieront entre 15 et 20 degrés avec un vent généralement modéré de nord-est.

Mercredi, le temps sera doux et assez beau avec de belles apparitions du soleil. Les maxima varieront entre 16 et 21 degrés.

Jeudi, les prévisions restent incertaines. Notre pays pourrait être soumis à un flux de nord apportant une masse d'air plus humide avec davantage de nuages depuis la Mer du Nord. Maxima restant proches de 19 à 20 degrés sur le centre.