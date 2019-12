Prévisions météo: il va faire froid, TRÈS froid

Mercredi, la grisaille pourrait être tenace sur le centre et le nord du pays. Le ciel devrait se montrer par contre nettement plus ensoleillé dans les régions situées au sud de la Sambre et de la Meuse. Dans le centre, quelques brèves éclaircies seront toutefois possibles durant l'après-midi. Maxima de +2 à +4 degrés dans les régions où la grisaille persistera comme ce sera le cas dans le nord-ouest. Dans le centre et en Ardenne, les maxima seront compris entre +4 et +7 degrés. Le vent sera généralement faible de direction variée ou de sud-est.