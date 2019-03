Prévisions météo: des éclaircies, des nuages mais aussi des averses ce dimanche, et après?

Ce dimanche, une faible zone perturbée transitera graduellement du nord vers le sud du pays. Il fera nuageux avec un risque d'une petite ondée par endroits. Le temps deviendra rapidement sec et de larges éclaircies se développeront à partir du nord tandis que dans le sud du pays, un peu de pluie ou une averse seront possibles l'après midi, selon les prévisions de l'IRM.



Les maxima se situeront entre 10 ou 11 degrés dans le nord-ouest, et 16 ou 17 degrés dans l'extrême sud-est. Le vent sera généralement modéré et à la mer parfois assez fort de nord-est.

Ce lundi, après une nuit froide, nous bénéficierons d'un temps sec et ensoleillé avec des maxima de 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 15, voire localement 16 degrés, en plaine ainsi qu'en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré de secteur est à nord-est.

Mardi, nous prévoyons des périodes très nuageuses, accompagnées de pluies ou d'averses. L'après-midi, l'atmosphère deviendra instable avec des averses plus intenses et pouvant prendre un caractère orageux par endroits. Les maxima se situeront entre 12 et 16 degrés, avant de diminuer progresivement. Le vent sera modéré à localement assez fort de sud à sud-ouest.

Mercredi, le temps restera très variable avec encore des averses ou des giboulées. En Ardenne, il pourrait parfois s'agir de précipitations sous forme de neige. Il fera plus frais, avec des maxima de 5 ou 6 degrés en Hautes-Fagnes à 9 ou 10 degrés dans le centre du pays. De faibles gelées au sol seront possibles durant les nuits.

Jeudi, le temps sera encore instable avec toujours des averses ou des giboulées. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés.