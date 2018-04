Prévisions météo: des litres de pluie et beaucoup de vent

De fortes averses sont attendues mercredi avec un vent soutenu de sud, annonce l'IRM. Les maxima iront jusqu'à 15 degrés avant un temps plus frais jeudi.

Aujourd'hui mercredi, de nouvelles averses traverseront notre pays à partir de la France. L'après-midi, ces averses assez intenses et orageuses se déplaceront vers l'est et le soleil pourrait faire temporairement quelques apparitions plus larges. En cas de fortes averses, risque de grêle et de forts coups de vent. Maxima de 10 à 15 degrés avec un vent modéré à assez fort de sud accompagné de rafales de 50 à 60 km/h, voire 80 km/h ou plus en cas d'orage.



Ce soir, une nouvelle série d'averses parfois orageuses traversera notre pays à partir de la France, avec toujours un risque de forts coups vent sous les averses. Durant la nuit prochaine, la nébulosité restera variable mais les averses devraient davantage s'espacer. Minima de 3 à 7 degrés. Vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest s'orientant en fin de nuit à l'ouest, le long du littoral au nord-ouest.



Froid jeudi



Quelques averses résiduelles pourront encore se produire demain jeudi. Un temps plus sec s'installera sur la région côtière en cours d'après-midi, avant de gagner les provinces de l'est en soirée. Le fond de l'air sera relativement frais avec des températures ne dépassant pas 9 ou 10 degrés.





Soleil et temps printanier vendredi



Vendredi, la journée sera sèche, agréable et généralement ensoleillée, avec seulement des nuages de beau temps (cirrus et cumulus durant l'après-midi). Le vent modéré de sud à sud-ouest ramènera la douceur vers le pays et les maxima flirteront avec les 16 degrés dans le centre.



Jusqu'à 20 degrés samedi



Samedi, nous bénéficierons d'une journée printanière. De larges éclaircies domineront le ciel en matinée, puis des cumulus se développeront durant l'après-midi. Le risque d'averse sera toutefois limité et la plupart des régions conserverons un temps sec. Les températures continueront à grimper pour atteindre 20 degrés dans le centre.



Le pays divisé dimanche



Dimanche, le risque d'averses devrait être un peu plus élevé sur l'ouest du pays. Un vent modéré de sud-ouest entraînera les températures aux alentours de 20 degrés sur l'est du pays. Un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest ramènera de l'air nettement plus frais sur les provinces de l'ouest qui devront se contenter de maxima proches de 10 degrés.

Le temps devrait se montrer plus instable pour les journées de lundi et mardi, avec du soleil mais également un risque d'averses plus marqué. Recul des températures qui ne devraient plus dépasser 10 à 15 degrés.