Prévisions météo: des nuages avant un retour du soleil accompagné d'un vent glacial

Cet après-midi, de larges périodes ensoleillées se développent à partir de l'ouest. Toutefois, dans l'est, les champs nuageux restent encore présents une bonne partie de l'après-midi. Dans l'extrême sud-est du pays, quelques faibles précipitations hivernales sont temporairement possibles. Les maxima sont proches de 1 degré en Hautes-Fagnes, de 7 degrés à la mer et de 7 ou 8 degrés ailleurs en basse Belgique. Le vent est faible de secteur est.



Très froid cette nuit



Ce soir, le ciel sera peu nuageux. Dans le courant de la nuit, quelques champs de nuages atteindront cependant l'ouest du pays. Le vent sera faible de directions variées ou plus tard généralement de secteur sud. Ce ciel peu nuageux et ce temps calme conduiront à des gelées généralisées avec une chute des températures jusque -8 degrés en Hautes-Fagnes, -2 degrés dans le centre et -1 degré à la mer.





Un dimanche partiellement ensoleillé



Après une nuit froide, le temps sera d'abord ensoleillé dimanche. Dans le courant de la journée, les champs nuageux deviendront de plus en plus nombreux, mais le temps restera calme et sec. En fin de journée, le temps deviendra très nuageux dans l'ouest du pays où quelques gouttes de pluie ne seront alors pas exclues. Les maxima varieront entre 2 et 4 degrés en Ardenne, et entre 7 et 9 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-sud-ouest.





De la pluie lundi



Lundi, le ciel sera très nuageux à couvert. Une perturbation ondulante traversera notre pays et sera à l'origine de pluie et d'averses dans l'ouest du pays, de pluie et de neige fondante dans le centre, et de neige au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 7 degrés à la mer, avec des valeurs de 4 ou 5 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud partout, avant de virer au secteur nord dans l'ouest du pays en fin de journée.





Risque d'averses hivernales mardi



Mardi matin, le ciel sera très nuageux avec un risque de quelques petites averses à caractère hivernal, surtout dans la moitié sud-est du pays. Dans le courant de la journée, la couverture nuageuse se morcellera et le temps deviendra pratiquement sec dans le nord-ouest. Il fera toujours assez frais avec des maxima de 0 à 4 degrés, sous un vent modéré de nord à nord-est.





Retour du gel et des éclaircies mercredi



Mercredi, le temps sera assez froid et souvent nuageux avec un désagréable vent de nord-est. Le temps restera toutefois sec et une éclaircie se dessinera par moments. Les maxima avoisineront les 2 degrés dans le centre. La nuit, il gèlera partout. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur nord-est.



Jeudi, nous resterons dans des courants froids de nord-est, mais le soleil sera plus présent. Les maxima seront proches de 0 degré dans le centre du pays sous un vent de nord-est bien désagréable. Vendredi, la journée sera froide avec du soleil, mais avec maxima dans le centre tout juste positifs sous un vent glacial d'est à nord-est.