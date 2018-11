Prévisions météo: des nuages de plus en plus denses avant le retour... du soleil

Ce jeudi, on prévoit d'abord encore quelques éclaircies localisées. Ensuite, les nuages deviendront de plus en plus denses. L'après-midi, les champs nuageux domineront et seront sur la moitié est du pays parfois porteurs de quelques pluies ou bruines. Une autre perturbation avec de faibles pluies atteindra l'ouest du pays en fin d'après-midi. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Ardenne et 13 ou 14 degrés sur l'ouest et le centre. Le vent sera généralement modéré, à la côte parfois assez fort, de directions sud.

Ce soir et durant la nuit de jeudi à vendredi, la nébulosité restera abondante avec parfois de la pluie et plus tard quelques averses. En fin de nuit, le temps deviendra sec avec des éclaircies sur l'ouest du territoire. Les minima seront compris entre 3 et 8 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest et deviendra parfois faible en fin de nuit. Au littoral, le vent sera d'abord assez fort, puis modéré, de secteur ouest-nord-ouest.

Vendredi, le ciel sera d'abord partiellement à localement très nuageux avec encore une averse par endroits. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec partout avec une alternance de larges éclaircies et de champs nuageux. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés. Le vent faible à parfois modéré de secteur ouest virera au nord-ouest.

Samedi et dimanche, le temps sera calme avec beaucoup de soleil et des nuages, principalement élevés. Les maxima dans le centre se situeront autour de 10-11 degrés samedi, et proches de 13 degrés dimanche. On prévoit également un risque de quelques faibles gelées (au sol) en plusieurs endroits, surtout samedi matin. Le vent sera souvent faible de secteur sud.