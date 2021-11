Prévisions météo: des nuages et du brouillard attendus

Aujourd'hui, le ciel sera nuageux sur l'ouest du pays avec quelques éventuelles faibles pluies ou bruines par moments. Ailleurs, la journée débutera sous le soleil en beaucoup d'endroits. Ici et là, du brouillard ou des nuages bas traîneront avant de se dissiper. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les routes pourront temporairement encore être glissantes à cause du givre. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en plaine. Le vent sera faible dans l'intérieur des terres et modéré à la mer de secteur sud, et d'est à sud-est sur le flanc sud de l'Ardenne et en Lorraine belge.

Cette nuit, la zone nuageuse sur l'ouest pourrait gagner un peu de terrain. Sur la moitié sud-est, le ciel sera toutefois pratiquement serein avant qu'un peu de brouillard givrant ou quelques nuages bas ne se forment par endroits. Les températures resteront positives sur l'ouest du pays avec des minima de +1 à +8 degrés. Dans le centre, ils seront proches ou légèrement inférieurs à 0 degré. Dans certaines vallées de l'Ardenne, le mercure chutera jusqu'à -5 degrés. Le vent restera faible, et à la mer plutôt modéré, de secteur sud ou de directions variées. Des plaques de givre seront donc à nouveau à craindre sur les routes du sud-est du pays, voire localement aussi dans le centre aux endroits les plus exposés (ponts/viaducs).

Demain matin, le temps sera nuageux dans le nord-ouest du pays. Ailleurs, on retrouvera un ciel dégagé mais aussi quelques bancs de brouillard (givrant). En journée, le temps sera sec et quelques éclaircies arriveront à se frayer un chemin sur le nord-ouest. Ailleurs, il fera ensoleillé. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud dans l'intérieur, faible à modéré de sud à sud-ouest en bord de mer. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés près du Luxembourg et 12 degrés à la mer.

Jeudi, la journée débutera par un temps sec et gris en de nombreux endroits, avec des nuages bas, de la brume et du brouillard localement tenaces. En Ardenne, le brouillard pourrait être givrant. Ensuite, on prévoit des éclaircies et des périodes nuageuses. Une ondée ne sera pas exclue dans le nord-ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest en basse et moyenne Belgique, faible sans direction précise au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima varieront de 5 à 6 degrés en Lorraine belge à 13 degrés sur l'ouest.

Vendredi, il faudra d'abord composer dans la plupart des régions avec un grisaille matinale qui pourrait être tenace. Ensuite, des éclaircies se développeront. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, une zone de pluie arrivera depuis l'ouest. Le vent de sud se renforcera en cours de journée et virera au sud-ouest à l'arrière de la perturbation. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Lorraine belge et 11 ou 12 degrés en Campine.