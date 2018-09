Prévisions météo: des orages annoncés mercredi dans la région de Liège

Aujourd'hui, il fera nuageux avec par moments de faibles pluies ou une averse. Durant l'après-midi, les averses s'intensifieront quelque peu et prendront parfois un caractère orageux. Les maxima varieront entre 19 degrés en Hautes-Fagnes et 25 degrés en Campine. Le vent sera souvent faible et variable, mais il sera modéré à parfois assez fort dans le nord-ouest et à la côte.

En soirée, le ciel demeurera nuageux et des averses se produiront encore localement. Sur la moitié est du pays, le temps deviendra généralement sec durant la nuit, mais de la brume, des bancs de brouillard et des nuages bas pourront alors se développer. Sur l'ouest, le risque d'averses se maintiendra toute la nuit. Les minima oscilleront entre 11 et 18 degrés, avec dans les terres un vent faible et variable ou de secteur nord. Au littoral, le vent sera modéré de nord à nord-est.

Mercredi, en matinée, le ciel sera souvent très nuageux au nord du sillon Sambre et Meuse avec des averses, plus probables sur le nord-ouest du pays. Le sud du sillon devrait bénéficier en première instance d'un temps sec avec des éclaircies. En cours d'après-midi, La nébulosité deviendra variable à abondante sur tout le pays avec des averses potentiellement orageuses. Les maxima oscilleront entre 19 degrés en Hautes-Fagnes à 24 degrés en Campine sous un vent faible et variable, modéré à la côte, s'orientant au nord-ouest.

Jeudi, une zone de pluie traînera encore sur la moitié est du pays notre pays avant de s'évacuer lentement par les frontières de l'est. A l'arrière de la perturbation, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 15 et 19 sous un vent faible à modéré de nord-ouest, faiblissant ensuite.

Vendredi, en première instance, la nébulosité sera variable avec un risque d'averses ou de pluie. En cours de journée, les éclaircies se développeront et le temps deviendra plus sec. Les maxima dans le centre seront proches de 18 degrés sous un vent de nord-ouest généralement modéré.