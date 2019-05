Prévisions météo: des orages éclatent puis laissent place à un ciel étrange et impressionnant (vos photos)

Emerveillés par l'allure que prenait le ciel, plusieurs témoins nous ont envoyé leurs photos via le bouton orange Alertez-nous. C'est le cas de Danny, qui a photographié le ciel de Bellecourt, en province de Hainaut, vers 16h25. "C'est un orage", écrit-il.



Quelques instants plus tôt, Gwendoline nous envoyait des photos du ciel prise à Court-Saint-Etienne, dans le Brabant wallon. "Les nuages sont impressionnants", considère-t-elle.

Les prévisions avaient annoncé des orages pour cet après-midi avant l'arrivée d'éclaircies depuis l'ouest. Vers 17h45, des averses orageuses et parfois assez fortes se décalaient vers l'est en direction des Ardennes, avec un risque de grêle et de coups de vent.





Ce soir, il y aura encore un risque d'orage



Ce soir et en début de nuit, le ciel deviendra finalement changeant sur toutes les régions avec encore le risque d'averses. Temporairement, elles pourront encore localement être orageuses. Une accalmie est ensuite au programme avant l'arrivée en fin de nuit de nouvelles précipitations. Surtout dans le sud-est du pays, elles pourront à nouveau être accompagnées d'un orage. Minima de 5 à 8 degrés. Vent modéré de sud-ouest revenant au sud-est.





Un temps maussade jeudi

Jeudi, le temps sera variable avec des périodes de pluie et des averses qui pourront encore être accompagnées d'orages. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés en Haute Belgique, jusqu'à localement 16 degrés en plaine. Le vent soufflera jusqu'à 55 km/h par endroits. Pour vendredi, on annonce une nébulosité variable avec davantage de nuages sur le nord du pays. Le temps sera généralement sec avant un passage pluvieux en soirée ou durant la nuit suivante. Les maxima seront proches de 15 degrés dans le centre du pays. Samedi, nébulosité variable au menu de la météo avec encore quelques averses isolées. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la journée débutera sous un ciel assez nuageux parfois accompagné de petites pluies. L'atmosphère restera bien fraîche avec des températures qui ne dépasseront pas 12 degrés dans le centre du pays et un vent désagréable de nord-ouest. Dimanche, retour d'un temps généralement sec avec du soleil en début de journée mais des passages nuageux plus nombreux l'après-midi.