Prévisions météo: faut-il craindre des orages et averses cette semaine?

La journée de ce mardi a débuté sous le soleil. En cours de journée, des nuages envahiront notre pays à partir de la France, selon les prévisions de l'IRM. Quelques petites averses pourront se produire par endroits, surtout sur le nord­-ouest du pays. Le temps devrait rester généralement sec en Ardenne.



Avec l'arrivée d'air plus chaud, les températures atteindront 23 à 25 degrés le long du littoral et en Ardenne, et 26 à 28 degrés dans les autres régions.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera partiellement nuageux et quelques averses pourront toujours se produire par endroits, surtout sur le nord­-ouest du pays. Un coup de tonnerre n'est pas exclu sur la région côtière.

Demain mercredi, la dépression se décalera vers la Mer du Nord et dirigera des courants maritimes doux et instables vers nos régions. La nébulosité sera variable avec quelques averses, surtout sur le nord-ouest du pays. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. En Ardenne, le risque d'averse sera nettement plus réduit. Maxima de 18 à 23 degrés avec un vent modéré à assez fort avec des rafales de 50 km/h, le long du littoral assez fort à fort avec des rafales de 60 km/h.

Jeudi, nous resterons sous l'influence de la dépression sur la mer du Nord. Le ciel restera assez changeant avec un risque d'averse qui concernera encore le nord du pays. Maxima de 19 à 24 degrés.

Vendredi, la dépression se décalera vers le nord de l'Allemagne et un vent modéré de nord-ouest nous ramènera quelques averses en provenance de la Mer du Nord. Les températures varieront peu et ne dépasseront pas 19 à 24 degrés.