Prévisions météo: des pluies pourraient être localement intenses et accompagnées d'orages ce dimanche

Ce dimanche, une perturbation assez active traînera une grande partie de la journée sur la Belgique. Depuis ce matin à 6 heures, l’Institut Royal Métrologique a placé le pays en alerte jaune et ce jusqu’à 15 heures, en raison de pluies pouvant être localement intenses et accompagnées d’orages. "Par endroits, des cumuls de précipitations entre 15 et 20 l/m² en 6h seront possibles", précise l’Institut.

En cours d'après-midi, il fera plus sec avec des éclaircies. Le vent sera modéré de sud-ouest, virant au sud. Les maxima resteront assez élevés pour la saison et oscilleront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et localement 16 degrés en plaine.



Ce soir et cette nuit, le risque d'averses diminuera progressivement et le temps deviendra sec. Des éclaircies se développeront avec toutefois la présence de champs nuageux élevés. Le vent de sud sera faible à modéré et plus tard modéré. Les minima descendront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés dans le centre.

Mardi, le ciel restera également souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Dans le courant de l'après-midi ou en soirée, le temps deviendra toutefois plus sec à partir de l'ouest. Les températures atteindront des valeurs autour de 7 degrés dans le centre.

Mercredi, le temps devrait être sec et calme, avec une nébulosité variable et des maxima autour de 10 degrés.

Jeudi, une nouvelle perturbation atlantique s'approchera de nos régions; elle conduira à des champs nuageux plus nombreux mais le temps devrait rester sec durant toute la journée. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés.

Vendredi et samedi, la nébulosité sera variable à parfois très abondante avec un risque de faibles précipitations. les maxima dans le centre seront proches de 12 degrés.