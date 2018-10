Prévisions météo: des précipitations hivernales annoncées sur les hauteurs de l'Ardenne

Mercredi, une perturbation de faible activité glissera sur l'Allemagne et pourra déborder sur nos régions. La nébulosité sera généralement abondante avec, par moments, quelques faibles pluies surtout sur l'est du pays. Ailleurs, le temps restera quasiment sec. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés dans le centre, sous un vent modéré de nord-ouest.



Jeudi, la nébulosité restera abondante avec localement un risque d'un peu de pluie. En beaucoup d'endroits, le temps restera toutefois sec. Les maxima seront de l'ordre de 15 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré puis faible d'ouest à sud-ouest.





Les précipitations pourront adopter un caractère hivernal



Vendredi matin, le temps devrait être sec. En cours de journée, une zone de pluie, suivie d'averses, traversera toutefois notre pays. Les maxima seront de l'ordre de 13 ou 14 degrés dans le centre, sous un vent généralement modéré de sud-ouest.

Samedi et dimanche, le ciel sera généralement nuageux avec régulièrement des averses. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les précipitations pourront parfois adopter un caractère hivernal et, principalement à la côte, un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima oscilleront autour de 9 degrés en plaine. Le vent sera modéré de nord à nord-est.