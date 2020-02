Prévisions météo: des rafales attendues sur tout le pays ce samedi

Les nuages recouvriront partiellement ou totalement le ciel samedi matin avec, pour couronner le tout, un peu de pluie ou de bruine par endroits, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La pluie balayera ensuite le pays du littoral vers l'Ardenne, sous un vent assez fort qui se renforcera encore au passage du front pluvieux, avant l'espoir de quelques éclaircies dans l'après-midi. Des rafales de 70 km/h sont attendues, avec des pointes à 90 km/h. Les thermomètres ardennais afficheront 7 degrés tandis que ceux du nord du pays grimperont jusqu'à 12 ou 13 degrés.



Nuages, averses et rafales de vent resteront au programme pendant la soirée de samedi et la nuit. Des pointes de 60 km/h chasseront depuis le sud-ouest, le littoral connaîtra même des rafales de vent de 70 km/h. Les minimas seront compris entre 0 degré sur l'est et 5 degrés sur l'ouest. La pluie restera au menu de dimanche, avec de nouveau des rafales de vent atteignant les 70 km/h. Le mercure oscillera entre 4 et 9 degrés. Lundi, les nuages occuperont le ciel de manière variable, sous les averses, un coup de tonnerre et un peu de grésil. Il fera entre 3 et 8 degrés.

Demain dimanche, au matin, le ciel sera partiellement nuageux et quelques averses se produiront encore par endroits. Une nouvelle zone de pluie assez active traversera ensuite notre pays durant l'après-midi et la soirée. Maxima de 4 à 9 degrés avec un vent modéré à assez fort de sud-ouest, revenant ensuite au sud. Les rafales pourront atteindre 70 km/h.

Lundi, nébulosité variable avec développement de quelques averses. Un coup de tonnerre et un peu de grésil ne sont pas exclus. Maxima de 3 à 8 degrés avec un vent généralement modéré de sud-ouest.

Mardi, l'atmosphère reste fraîche et instable avec quelques averses pouvant être accompagnées d'un coup de tonnerre et de grésil. Maxima de 3 à 8 degrés avec un vent généralement modéré de sud-ouest.

Mercredi, des courants océaniques frais et instables déterminent notre temps. Quelques averses se développent encore par endroits. Les maxima varient entre 3 et 8 degrés.