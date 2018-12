Prévisions météo: des températures bien en dessous de 0 la nuit prochaine et de la neige au programme ce week-end

Aujourd'hui, le temps restera généralement sec sec mais le ciel sera plus nuageux. Des éclaircies pourront encore persister dans certaines régions. Il fera toujours assez froid avec des températures qui ne dépasseront pas 0 à -2 degrés en Ardenne et +1 à +3 degrés ailleurs dans le pays. Le vent d'est à nord-est sera faible à modéré. Il faiblira en cours d'après-midi et deviendra parfois variable en direction le soir.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera calme et froid avec des températures qui redescendront entre -4 et -8 degrés. Le ciel se dégagera dans de nombreuses régions mais quelques bancs de nuages bas ou de brouillard givrant pourront se former par endroits. Le vent sera faible d'est ou de direction variée. Il s'orientera au sud-est en fin de nuit.

Demain samedi, de l'air sec et froid déterminera encore notre temps. La journée débutera sous le soleil puis le ciel se voilera progressivement l'après-midi. Les températures varieront entre 0 et -2 degrés en Ardenne et entre +1 et +3 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de sud-est.

Une zone de pluie traversera finalement notre pays à partir de la France durant la nuit suivante. Elle sera probablement précédée de neige ou de quelques pluies verglaçantes.

Dimanche matin, ciel gris sur l'est du pays avec encore un risque de neige ou de pluie verglaçante sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Temps plus sec avec des éclaircies dans les autres régions. La zone pluvio-neigeuse quittera finalement notre pays vers l'Allemagne et le temps sec avec des éclaircies s'étendra à toutes les régions en cours de journée. Une petite averse isolée restera cependant possible. Un vent modéré de sud à sud-ouest entraînera les températures entre 3 à 8 degrés.

Lundi, passage pluvieux suivi d'un temps plus sec avec par endroits quelques éclaircies. Maxima de 8 ou 9 degrés avec un vent généralement modéré de sud-ouest.

Mardi, temps généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Retour de nouvelles pluies la nuit suivante. Maxima de 8 ou 9 degrés avec un vent modéré à parfois assez fort de sud à sud-ouest.

Mercredi, passage pluvieux avec des maxima proches de 9 degrés et un vent généralement modéré de sud.

Jeudi, le ciel reste assez nuageux avec parfois quelques averses ou un peu de pluie. Maxima proches de 7 degrés avec un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.