Prévisions météo: des températures DOUCES ce vendredi avant le retour de quelques ondées ce week-end

Voici les prévisions de l'IRM (Institut Royal Météorologique) pour les prochains jours. Les températures plus douces seront de retour. Mais quelques ondées ne sont pas à exclure.

Prévisions pour jeudi

Aujourd'hui, le ciel sera souvent très nuageux avec des périodes de (faibles) pluies, surtout en première partie de journée. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 16 à 23 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré, le long du littoral généralement assez fort. Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera abondante avec la possibilité de pluie. Minima de 14 à 18 degrés. Vent faible à souvent modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi

Vendredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec de temps en temps quelques pluies ou ondées. Durant la nuit de vendredi à samedi, les précipitations pourraient devenir plus intenses et être ponctuées d'un coup de tonnerre. Il fera toujours assez doux avec des maxima de 19 à 23 degrés, voire jusqu'à 24 degrés en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest à sud-ouest, mais diminuera graduellement en force en fin de journée.

Quid du week-end?

Samedi matin, les précipitations pourront être modérés sur la moitié est du pays. Ensuite, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec risque de quelques ondées locales. Les températures céderont quelques degrés avec des maxima de 15 à 20 degrés, sous un vent d'ouest à nord-ouest généralement modéré, devenant faible en fin de journée. Dimanche, le temps sera également variable avec, surtout l'après-midi et la soirée, risque de quelques averses par endroits. Les maxima se situeront entre 14 et 19 degrés, sous un vent d'ouest faible à parfois modéré.

Un début de semaine dans la douceur

Lundi, le ciel sera d'abord partiellement à parfois très nuageux avec, par endroits, encore quelques pluies ou ondées. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies deviendront plus larges à partir de la côte. Les maxima resteront compris entre 16 et 20 degrés, sous un vent généralement faible, d'abord de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur nord-ouest.Mardi, le temps restera généralement sec avec des périodes ensoleillées et parfois quelques champs nuageux. Les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés, sous un vent faible à souvent modéré d'ouest à sud-ouest. Mercredi, le temps restera généralement sec avec des champs nuageux et du soleil. Il fera plus doux avec des maxima de 20 à 24 degrés. Le vent sera faible de direction variable, et le long du littoral modéré de secteur ouest.